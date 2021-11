Nationalmannschaft: Leverkusen-Star Florian Wirtz träumt von WM-Debüt in Katar

Auch das große Ziel Meisterschaft hat Wirtz noch nicht abgeschrieben. Rekordmeister und Dominator Bayern München zu stürzen, sei nicht „unrealistisch. Jede gute Mannschaft in der Bundesliga hat die Chance, die Schale zu gewinnen. Wir haben unseren Traum noch nicht ganz aufgegeben in dieser Saison“, meinte Wirtz: „Wir werden weiter versuchen, in den nächsten Spielen immer drei Punkte zu holen. Wir müssen abwarten, ob die anderen patzen, aber wir müssen auf uns schauen und unsere Punkte sammeln.“