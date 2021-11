Deutschland - Liechtenstein: Underdog hofft auf Déjà-vu

„Wir wollen das, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen und das Optimum herausholen. Das ist uns im September sehr gut gelungen, vor allem vom Resultat her“, sagte Trainer Martin Stocklasa in DFB-aktuell. Das 0:2 vor zwei Monaten in St. Gallen habe sich „für uns wie ein Punktgewinn angefühlt“, meinte er stolz.