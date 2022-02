"Ganz wichtiges Jahr": Flick und Bierhoff besuchen DFB-Frauen

Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben den deutschen Fußballerinnen zum Start ins EM-Jahr einen Besuch abgestattet. Vor der Abreise der DFB-Frauen zum Vierländerturnier in England (17. bis 23. Februar) am Dienstag fand beim Mittagessen im Teamhotel in Frankfurt ein kurzer Austausch statt.