DFB: Müller & Ginter vor Test gegen Israel auf PK der Nationalmannschaft im Liveticker

Thomas Müller pirscht sich, was die Anzahl der Länderspiele betrifft, immer weiter nach oben in der Rangliste des DFB. Am Samstag gegen Israel könnte er sein 111. Länderspiel für Deutschland bestreiten und damit näher an seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen Philipp Lahm heranrücken. Der steht mit 113 Partien derzeit noch auf Rang fünf der ewigen Rekordliste.