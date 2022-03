DFB-Team mit Mats Hummels zur WM? Lothar Matthäus will BVB-Star nicht abschreiben

Das sieht auch Matthäus so: „Beide sind oder waren Champions-League-Sieger und Stammspieler bei einem ganz großen Verein.“ Zuletzt hatte auch Debütant Nico Schlotterbeck überzeugt, sieht man von einem späten Fehler im Spiel gegen Israel ab. Es sei „gut zu wissen, dass so ein Mann in der Hinterhand ist und man sich überhaupt keine Sorgen machen muss, wenn einer der Stammspieler ausfallen sollte.“