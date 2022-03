DFB-Team ohne BVB-Profis - Dortmund-Sportdirektor Michael Zorc fordert Leistung

Zorcs baldiger Nachfolger Sebastian Kehl, aktuell noch Leiter der Lizenzspielerabteilung, hatte die Auswahl Flicks am Sonntag mit einer Spitze quittiert. Der BVB habe sogar nun in der Länderspiel-Pause „eine gute Trainingsgruppe. Es sind ja viele deutsche Nationalspieler da.“ Bezogen auf das Gespräch mit Flick meinte er: „Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.“