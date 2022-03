Flick nominiert Kader am 18. März

Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick wird sein Aufgebot für den Start ins WM-Jahr am 18. März nominieren. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Die Nationalmannschaft tritt am 26. März in Sinsheim auf Israel, drei Tage später steht der Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam an.