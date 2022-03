Was Egidius Braun so besonders machte - Nachruf zum verstorbenen Ex-DFB-Präsidenten

Sonntags stand er nicht selten - ohne jede Ankündigung - am Spielfeldrand in der Kreis- oder Bezirksliga und schaute einfach zu. So war er: bodenständig und zugänglich, auf großer wie auf kleiner Bühne. Dass er manchmal in der DFB-Zentrale lautstark Themen durchsetzte, sei ihm im Nachhinein verziehen - er zeigte Haltung, und am Ende überwiegt stets das Gute.