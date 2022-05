Schult "nur" Ersatz: Frohms als Nummer eins zur EM

Schult, die zukünftig für den US-Klub Angel City FC in Los Angeles spielen wird, will sich aber beim Turnier in England auch hinter Frohms („Wir schätzen uns gegenseitig“) einordnen: „Ich werde auch so alles dafür geben, dass diese Mannschaft erfolgreich ist bei der EM, weil wir den Titel gewinnen können.“