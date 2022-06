Däbritz begrüßt "Bewegung" in "Equal Pay"-Debatte

Nationalspielerin Sara Däbritz hat die jüngsten „Equal Pay“-Entwicklungen in anderen europäischen Fußballverbänden als „tolles Zeichen“ begrüßt. „Wir haben das natürlich wahrgenommen. Man merkt, dass Bewegung drin ist, dass sich der Frauenfußball stetig weiterentwickelt“, sagte die Mittelfeldspielerin am Mittwoch auf der Pressekonferenz im EM-Trainingslager der deutschen Fußballerinnen in Herzogenaurach.