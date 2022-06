Länderspiele unter Flick: DFB-Auswahl weiter ungeschlagen

Bundestrainer Hansi Flick bleibt mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 1:1 gegen England ungeschlagen. Am 2. Spieltag der Nations League in München spielte die DFB-Auswahl zum dritten Mal in Serie Unentschieden. In elf Spielen unter Flick stehen nunmehr acht Siege und drei Remis in der Bilanz.