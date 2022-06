U21: Moukoko trifft doppelt - Nationalmannschaft besiegt Polen

BVB-Juwel Moukoko traf erstmals in der 25. Minute, damit war der als Wunderkind gepriesene Stürmer in jedem seiner bisherigen U21-Spiele erfolgreich. Nach dem Ausgleich durch Bartosz Bialek vom VfL Wolfsburg (35.) sorgte erneut Moukoko (85.) für den glücklichen Sieg. Europameister Deutschland hatte das EM-Ticket bereits am vergangenen Freitag gelöst.