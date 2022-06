Nationalmannschaft: Diese drei Stars kämpfen um Platz neben Kimmich im DFB-Team

Jamal Musiala: Das Mega-Talent im DFB-Team. Seit seinem überragenden Auftritt in den Niederlanden (1:1) im zentralen Mittelfeld ist das Bayern-Küken in Flicks Ansehen noch mehr aufgestiegen. Er kann mehrere Positionen spielen, fühlt sich selbst aber auf der „Zehn“ am wohlsten. In den Trainingseinheiten und Videoschulungen in Marbella und in Herzogenaurach war er oft bei den „Sechsern“ dabei.