"Wichtigstes Tor meiner Karriere": Ilkay Gündogan im Interview über seinen Titel-Treffer, Hansi Flick und die WM

Gündogan: Aufgrund des Ausgangs würde ich sagen: ja - und auf jeden Fall eines meiner emotionalsten. Das Tor im Champions-League-Finale 2013 für den BVB gegen Bayern war auch wichtig, auch wenn es am Ende leider nicht gereicht hat. Am Sonntag ist einfach enorm viel Last abgefallen, weil wir uns über die gesamten 90 Minuten so schwer getan haben und wussten, dass uns Liverpool im Nacken sitzt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)