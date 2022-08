DFB-Frauen absolvieren öffentliches Training in Frankfurt

Die DFB-Frauen treten in der ersten Länderspielphase der neuen Saison am 3. September (14.45 Uhr/ZDF) in der Türkei und am 6. September (18.30 Uhr/One) in Bulgarien zu WM-Qualifikationsspielen an. Das erste Heimspiel gegen Frankreich ist für den 7. Oktober zur Prime Time um 20.30 Uhr in Dresden geplant.