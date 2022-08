Ein Trikot für zwei Geschlechter: DFB geht neue Wege

Auf dem vertikalen schwarzen Streifen sind in der Mitte die Trikotnummer und das DFB-Emblem jeweils in Gold platziert. Die Armbündchen sind schwarz, der Rundkragen zeigt die Farben der deutschen Flagge. "Mir gefällt das neue Heimtrikot sehr gut. Die Farbkombination harmoniert, es wird eine Ehre sein, in diesem Trikot für Deutschland bei der WM zu spielen", sagte Serge Gnabry (ebenfalls München).