Nationalmannschaft: Dardai warnt DFB-Team vor Ungarns Abwehrstärke

Ungarn führt die Gruppe mit sieben Punkten vor der DFB-Auswahl (6) an und hat in vier Spielen erst drei Gegentore kassiert. Die Defensive stehe sehr gut mit der Fünferkette, so Dardai. "Wenn man versucht, nur mit Fußballspielen dadurch zu gehen ? unmöglich. Man muss gegen die Ungarn in Führung gehen, sonst wird es sehr schwer", sagte der ehemalige Hertha-Coach.