DFB-U21: Deutschland - Frankreich LIVE im TV, Stream, Ticker

Gegen Frankreich setzt Di Salvo erneut auch auf seinen Leistungsträger Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, der am vergangenen Samstag das Bundesliga-Derby gegen Schalke 04 (1:0) mit seinem Tor entschieden hatte. Der 17 Jahre alte Torjäger werde ebenso wie Torhüter Noah Atubolu (SC Freiburg) gegen Frankreich in der Startelf stehen, verriet der DFB-Trainer am Donnerstag.