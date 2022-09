Meyer über Belastungssteuerung: "Man muss die Basics machen"

Nationalmannschaftsarzt Professor Tim Meyer sieht die Chance zur Bewältigung der Strapazen bei Fußball-Profis aufgrund des Terminkalenders in einem guten Belastungsmanagement. "Man muss die Basics machen und dabei gründlich sein", sagte Meyer im Podcast "Kult-Kicker": "Dass man sich wirklich gut überlegt, was jeder Spieler trainieren kann, und man dafür sorgt, dass Ernährung und Flüssigkeitszufuhr stimmen, dass der Schlaf in Ordnung ist."