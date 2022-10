Weltrangliste: Das DFB-Team gehört weiterhin nicht zu Top 10

Auch an der Spitze gab es keine Veränderung. Rekordweltmeister Brasilien führt die Rangliste vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) weiterhin vor Belgien und Argentinien an. Dahinter rangiert noch immer der amtierende Weltmeister Frankreich, gefolgt vom EM-Zweiten England.