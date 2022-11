DFB-Frauen mit einer Debütantin zum Doppel-Test in den USA

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief auch Janina Minge (SC Freiburg) als Debütantin in ihr 26-köpfiges Aufgebot für die Partien am 11. November in Fort Lauderdale/Florida (1.00 Uhr MEZ/zdf.de) und am 13. November in Harrison/New Jersey (23.00 Uhr MEZ/sportschau.de).