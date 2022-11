WM 2023: "Basecamp" der DFB-Frauen steht im Dezember fest

Der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister trifft zum WM-Auftakt am 24. Juli in Melbourne auf Marokko (10.30 Uhr/MESZ). Es folgen die Partien am 30. Juli in Sydney gegen Kolumbien (11.30 Uhr/MESZ) und gegen Südkorea am 3. August in Brisbane (12.00 Uhr/MESZ).