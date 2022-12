Hansi Flick bleibt! So reagiert der Bundestrainer auf die DFB-Entscheidung

Markus Babbel (Europameister von 1996 und SPORT1-Experte): „Es ist gut, dass da nun eine Entscheidung getroffen wurde und man nun Klarheit hat. Nach dem Aus von Oliver Bierhoff hat man ja schon eine große Lücke. Es ist gut, dass nun alles ausgesprochen und analysiert worden ist und Hansi Flick das Vertrauen ausgesprochen wurde. Ich finde gut, dass da nun einfach Ruhe herrscht und man nicht auch noch einen Trainer suchen muss. Entscheidend ist, dass alle dahinter stehen und der Trainer absolute Rückendeckung hat, damit man positiv in die Zukunft gehen kann. Es ist also eine positive Nachricht. Jetzt kann Hansi Flick mit voller Rückendeckung ins EM-Jahr gehen und sich so vorbereiten, damit es hoffentlich wieder erfolgreicher wird.“