Der Weg zur Heim-EM: Erste DFB-Gegner stehen fest

Die deutsche Nationalmannschaft startet ihren langen Weg zur Heim-EM 2024 mit Länderspielen gegen Peru und Belgien.

Der Test gegen die Südamerikaner findet am 25. März in Mainz statt, die Nummer vier der Welt ist drei Tage später in Köln Gegner. Den Kader für die beiden Spiele wird Bundestrainer Hansi Flick voraussichtlich am 17. März bekannt geben. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Mit den Spielen beginne "die Vorbereitung auf die Heim-EM", sagte Flick. Er wolle eine Mannschaft "entwickeln, die mit Leidenschaft, Begeisterung und Stolz für Deutschland attraktiv und erfolgreich Fußball spielt". Im Vorfeld möchte er "einige Dinge" ausprobieren und dabei "mutige und auch überraschende Entscheidungen treffen".

Im Sommer steigt das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte

Der Doppel-Spieltag ist der erste der DFB-Elf unter dem neuen Sportchef Rudi Völler. Weitere Termine wurden noch nicht genannt.

Die DFB-Auswahl hat bis zum Heimturnier nur Testspiele, weil sie als Gastgeber nicht in die Qualifikation muss und das Final Four in der Nations League verpasst wurde. Gespielt wird dieses Jahr noch je zweimal im Juni, September, Oktober und November.