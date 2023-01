Klopp kann sich Bundestrainer-Amt vorstellen

Bei Liverpool besitzt Klopp noch einen Vertrag bis 2026. "Und wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht. Danach schauen wir mal", sagte Klopp. Er sei darüber hinaus "ein extrem verantwortungsbewusster Mensch. Und ich bin in Liverpool in der Verantwortung und kann nicht einfach, weil mir danach ist, mal sagen: Ich bin jetzt weg hier."