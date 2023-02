DFB-Frauen starten ins WM-Jahr: Quintett um Däbritz zurück

Sara Däbritz (Olympique Lyon), Marina Hegering, Tabea Waßmuth (beide VfL Wolfsburg), Sydney Lohmann und Lea Schüller (beide Bayern München) gehören beim Trainingslager in Marbella (14. bis 19. Februar) und dem Länderspiel gegen Schweden in Duisburg am 21. Februar nach Verletzungen wieder zum 27-köpfigen Aufgebot von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. (NEWS: Nordische Allianz will Frauen-EM 2025)