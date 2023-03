DFB-Team: "Kann nur Positives sagen" - Kehrer schwärmt von Tuchel

Angesprochen auf Kehrers Zeit in Paris unter Tuchel geriet der Verteidiger ins Schwärmen und konnte nur Positives über seinen Ex-Trainer berichten.

+++ Kehrer: „Füllkrug hat eigenen Charakter“ +++

+++ Kehrer lobt Tuchels Charakter-Handling der PSG-Stars +++

„Auf der einen Seite hat er das mit seiner taktischen Fachkenntnis und Akribie gelöst, auf der anderen Seite ist er sehr intelligent im Umgang: Wo fordert man Disziplin ein, wo lässt man Spielern gewissen Freiraum. Das hat er in Paris sehr gut gemacht, obwohl es keine einfache Situation ist für einen Trainer. Da bin ich auch zuversichtlich, dass er dass bei Bayern München gut machen wird.“

+++ Kehrer schwärmt von Tuchel +++

Auf SPORT1 -Nachfrage geriet Kehrer ins Schwärmen über Thomas Tuchel: „Ich habe unter Thomas Tuchel eine sehr erfolgreiche Zeit in Paris gehabt. Er ist ein Trainer, unter dem ich viel gelernt habe und mich auch extrem weiterentwickelt habe, deswegen kann ich nur Positives über ihn sagen - als Trainer und als Mensch. Ich habe immer sein Vertrauen und seine Unterstützung gespürt.“

+++ Kehrer über Lukaku: Wie stoppt man den Belgien-Star +++

„Wenn Lukaku spielt, stellen wir uns natürlich darauf ein“, so Kehrer. „Er hat seine Qualitäten in der Physis. Da ist es selbstverständlich, dass man es schlau anstellen muss gegen einen Spieler seiner Klasse.“

+++ Flick bestätigt Doppelspitze - Werner enorm wichtig +++

„Wir gehen davon aus, dass wir in der Formation bleiben werden. Gerade Timo Werner hat enorm viel Aufwand betrieben. Durch seine Läufe entstehen sehr viele Räume, die wir dann besetzen können. In der Offensive klappt das schon sehr gut. In der Defensive geht es aktuell darum, wie genau die Aufgabenverteilung aussieht. Da muss die Abstimmung noch besser werden.“