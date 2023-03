Flick erklärt Verzicht auf Sane

Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat die Nicht-Berücksichtigung von Nationalspieler Leroy Sane für die anstehenden Länderspiele mit aktuell eher geringen Einsatzchancen für den Profi von Bayern München erklärt. "Das große Saisonfinale steht an, aber für uns ist auch wichtig, dass die Spieler nicht nur trainieren, sondern spielen. Diese Möglichkeit hätten bei uns nicht alle gehabt", sagte Flick am Montag in Frankfurt.