U21: Di Salvo holt Schalke-Held Matriciani für letzte EM-Testspiele

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (43) geht mit einem aufstrebenden Debütanten in die beiden letzten Testspiele vor der anstehenden EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli).

Abwehrspieler Henning Matriciani von Schalke 04 ist der einzige Neuling in dem 23 Spieler umfassenden Kader des Titelverteidigers für die Spiele gegen Japan (24. März, 18.15 Uhr) und vier Tage später gegen Rumänien (18 Uhr).

Bis 2020 noch bei Lippstadt

Matriciani spielte bis 2020 noch in der Regionalliga West beim SV Lippstadt, ehe er zur zweiten Mannschaft von Schalke wechselte. Der 23-Jährige kam seitdem meist nur zu Kurzeinsätzen bei Königsblau, in dieser Bundesliga-Saison kämpfte und grätschte sich der Abwehrspieler in die Herzen der Schalker Fans.