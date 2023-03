DFB-Star verkündet Rücktritt! Eine von Deutschlands besten geht Monate vor WM

Olympiasiegerin Dzsenifer Marozsán hat rund vier Monate vor der WM in Australien und Neuseeland überraschend ihren Rücktritt aus dem Nationalteam verkündet.

Die 30 Jahre alte Spielmacherin von Olympique Lyon teilte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Entscheidung in einem Telefonat mit.

„Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören“, sagte die 111-malige Nationalspielerin, die die EURO 2022 in England wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. „Die verpasste EM in England war eines von vielen Zeichen“, betonte Marozsán. Sie sei „am Fernseher der größte Fan“ des DFB-Teams gewesen, „ohne dass es weh tat, nicht dabei zu sein“.