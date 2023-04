Bayer-Ass Tah peilt EURO 2024 an

Jonathan Tah von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat nach zuletzt starken Leistungen auch die Nationalmannschaft und die Heim-EM im nächsten Jahr wieder als Ziel vor Augen. "Ich weiß, dass ich sehr gut in Form bin, und das schon seit ein paar Wochen", sagte der Innenverteidiger nach dem 4:1 im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Union Saint-Gilloise.

"Ich fühle mich sehr gut. Das Wichtigste ist, dass ich fit bin, alles andere liegt nicht in meiner Kontrolle", sagte der 27-Jährige, der seinen letzten Kurz-Einsatz im DFB-Dress im Juni 2022 bestritt. Unter Bundestrainer Hansi Flick spielte der 16-malige Nationalspieler bislang kaum eine Rolle, für die WM in Katar schaffte er es lediglich in den vorläufigen Kader.