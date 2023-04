Ausfall bei DFB-Frauen: Brasilien ohne Marta, Deutschland ohne Hegering

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen muss im Härtetest gegen Brasilien am Dienstag (18.00 Uhr/ ARD ) in Nürnberg auf Marina Hegering (32) verzichten.

Die Verteidigerin vom VfL Wolfsburg sei „wegen anhaltender rechtsseitiger Kniebeschwerden vorzeitig abgereist“, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mit. Eine Nachnominierung sei nicht vorgesehen.

Das Spiel gegen Brasilien ist Teil der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Sommer in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Am Freitag hatte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Sittard 1:0 gegen die Niederlande gewonnen. Bei Brasilien fällt Superstar Marta aus.