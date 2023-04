Marozsan "dankbar" für Zeit im DFB-Team

Dzsenifer Marozsan hat sich vor ihrem Abschiedsspiel sehr „dankbar“ für die Zeit in der Fußball-Nationalmannschaft gezeigt. „All die Erfolge, die ich mit dem Team feiern durfte, waren einfach wunderschön und unbezahlbar“, sagte die 30-Jährige in einer Medienrunde: „Das hätte ich mir alles nicht erträumen können. Ich bin dankbar und stolz, dass ich ein Teil dieser wundervollen Mannschaft sein durfte.“

Am Dienstag im WM-Test gegen Brasilien in Nürnberg soll die 31-Jährige vor den Augen ihrer Familie ihr 112. und letztes Länderspiel machen. „Grundsätzlich stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt, das will ich auch am Dienstag nicht“, sagte Marozsan: „Es ist ein wichtiges Spiel für die Mannschaft. Deshalb will ich den Fokus gerne auf die Mannschaft legen.“

Sie verspüre bereits eine "sehr, sehr große Vorfreude" und genieße die Zeit mit dem Team, führte die Mittelfeldspielerin aus: "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehr nah am Wasser gebaut. Ich bin selbst überrascht, dass ich noch so entspannt bin. Ich bin mir sicher, dass es am Dienstag anders sein wird. Aber das ist auch okay. Das ist menschlich, das kann man schon zeigen."