DFB: Frühe Anstoßzeit als Signal an junge Fans

Länderspiel - und ab ins Bett: Der DFB will mit der frühen Anstoßzeit des 1000. Länderspiels gegen die Ukraine am Montag in Bremen ein Zeichen setzen.

Der DFB will wieder mehr junge Menschen begeistern

