Nationalmannschaft: Ungewöhnliche Anstoßzeit gegen Ukraine - das ist der Grund

Am Montagabend spielt die Deutsche Fußballnationalmannschaft im Bremer Weserstadion das 1000. Länderspiel gegen die Ukraine (Ab 18 Uhr im LIVETICKER) . Allerdings erfolgt der Anstoß diesmal bereits um 18 Uhr und somit fast drei Stunden früher als bei vorherigen Länderspielen.

Mit der frühen Anstoßzeit möchte der Deutsche Fußball-Bund einen Schritt in Richtung Familienfreundlichkeit gehen.

„Denn auch wenn die Hürden hoch sind, ist es das Ziel des DFB und der Nationalmannschaft, auch mal früher am Abend spielen zu können, um insbesondere unseren jungen Fans die Gelegenheit zu geben, ein Spiel live im Stadion oder vor dem Fernseher zu erleben“, erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler die frühere Anstoßzeit.

In einer offiziellen Mitteilung sagte Bundestrainer Hansi Flick: „Endlich wieder ein Länderspiel um 18 Uhr! Wir freuen uns besonders auf unsere jungen Fans.“

Frühe Anstoßzeiten in Zukunft schwer umsetzbar?

Die Umsetzung der Idee, die Spiele schon früher anpfeifen zu lassen, könnte zukünftig allerdings an den TV-Sendern scheitern. Die Sender zeigen die Spiele am liebsten zur Prime Time zwischen 20 und 21 Uhr, da dort die Einschaltquoten am höchsten sind.