Noch 4000 Restkarten für Kolumbien-Spiel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kämpft vor dem Abschluss der Länderspielsaison gegen Kolumbien am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) noch für ein ausverkauftes Stadion in Gelsenkirchen. Am Dienstagmorgen waren 47.000 von 51.000 verfügbaren Eintrittskarten für das Duell mit dem 17. der FIFA-Weltrangliste verkauft, 4000 Tickets sind somit noch zu haben.