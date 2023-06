U21-EM: Schafft Deutschland die Titelverteidigung? Die EM LIVE im TV, Stream und Ticker, alle Infos zum Turnier

Vom 21. Juni bis 8. Juli sind wieder die Augen auf Europas Talente gerichtet.

In Rumänien und Georgien wird der nächste U21-Europameister gesucht, der womöglich nach 2017 und 2021 erneut Deutschland heißen könnte. Gelingt der DFB-Auswahl die Titelverteidigung?

SPORT1 blickt auf das anstehende Turnier und stellt den Spielplan, die deutschen TV-Zeiten und die Favoriten der Europameisterschaft vor.

Spielplan und Termine - wann spielt Deutschland?

Am Mittwoch wird das Turnier mit einem attraktiven Viererpack eingeläutet. In Gruppe A empfängt Gastgeber Georgien Portugal, außerdem trifft Belgien auf die Niederlande (beide 18 Uhr). Auch Gruppe B startet am Mittwoch, erst treffen die Ukraine und Kroatien (18 Uhr) aufeinander, am Abend rundet Rumänien gegen Spanien (21 Uhr) den Auftakt ab.

Erst am Donnerstag, 22. Juni, steigt die deutsche Mannschaft in das Turnier ein. In Gruppe C trifft die Mannschaft von Antonio di Salvo am 22.06 auf Israel, am 25.06 geht es dann gegen den Nachbarn aus Tschechien und zum Abschluss am 28.06 gegen England.

Sollte sich die deutsche Auswahl in der Gruppe C durchsetzen und weiterkommen, auf wen würde sie treffen? Als Gruppenerster würde die DFB-Auswahl am 2. Juli auf den Tabellenzweiten der Gruppe A treffen, als Zweiter dementsprechend auf den Sieger der Gruppe.

In beiden Fällen würde eine schwere Aufgabe auf Deutschland warten. Gruppe A stellt sich aus Georgien, Niederlande, Portugal und Belgien zusammen.

Alle Gruppen in der Übersicht

Gruppe A: Belgien, Georgien, Niederlande, Portugal

Gruppe B: Kroatien, Rumänien, Spanien, Ukraine

Gruppe C: Deutschland, England, Israel, Tschechien

Gruppe D: Frankreich, Italien, Norwegen, Schweiz

Deutsche Spiele in der Gruppenphase

Donnerstag, 22. Juni: Deutschland - Israel (18 Uhr)

(18 Uhr) Sonntag, 25. Juni: Tschechien - Deutschland (18 Uhr)

(18 Uhr) Mittwoch, 28. Juni: England - Deutschland (18 Uhr)

U21-EM: Wer sind die Favoriten? Was macht Deutschland?

Titelverteidiger Deutschland zählt nicht zu den Top-Favoriten. Die Talente-Auswahlen von England, Frankreich, Niederlande, Portugal und Spanien werden bessere Chancen auf dem Titel zugestanden.

„Ich verspüre keinen Druck, eine gewisse Anspannung ist da. Aber die war auch schon da, als ich noch Co-Trainer war“, sagte Di Salvo, der 2021 an der Seite von Stefan Kuntz den Titel gewann: „Eine EM zu spielen ist immer ein Highlight, jetzt als Cheftrainer natürlich umso mehr. Ich habe eine große Vorfreude auf dieses Turnier.“

Das große Ziel in Georgien? Olympia! Dafür muss mindestens das Halbfinale her, das Endspiel würde auf jeden Fall reichen - und damit auch die Serie fortsetzen.

Der Weg zum Titel - Der K.o.-Spielplan der U21-EM

Viertelfinale

Samstag, 1. Juli

VF1 (18 Uhr): Gewinner Gruppe A – Zweiter Gruppe C

VF3 (21 Uhr): Gewinner Gruppe B – Zweiter Gruppe D

Sonntag, 2. Juli

VF2 (18 Uhr): Gewinner Gruppe C – Zweiter Gruppe A

VF4 (21 Uhr): Gewinner Gruppe D – Zweiter Gruppe B

Halbfinale (Mittwoch, 5. Juli)

HF1 (18 Uhr): Gewinner VF1 – Gewinner VF2

HF2 (21 Uhr): Gewinner VF3 – Gewinner VF4

Finale (Samstag, 8. Juli)

18 Uhr: Gewinner HF1 – Gewinner HF2

Die Spiele der deutschen U21 können Sie hier verfolgen:

TV: Sat1, ProSiebenMaxx

LIVETICKER: SPORT1.de und SPORT1 App

U21-EM ohne Top-Talente: Musiala, Wirtz und Thiaw fehlen

Nicht zur Verfügung stehen Di Salvo die deutschen Top-Talente Jamal Musiala, Florian Wirtz und Malick Thiaw, die allesamt bei der A-Nationalmannschaft zum Einsatz kamen und die EM nun von der Couch aus verfolgen.

Dies sei in Absprache mit Bundestrainer Hansi Flick, der ebenso wie DFB-Direktor Rudi Völler die Junioren bei der EM vor Ort unterstützen will, so vereinbart worden.