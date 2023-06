U21-Trainer Di Salvo und Assistent Gerland verlängern vor EM

Di Salvo (44) habe in seinen bisherigen 20 Monaten im Amt „seinen eigenen Stil als Cheftrainer gefunden, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler in dieser Zeit weiterentwickelt“, lobte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

Gerland bleibt Di Salvos Assistent

Ab Samstag bereitet sich die deutsche Mannschaft in Prad in Südtirol auf die EM-Endrunde vor. Das erste Spiel bestreitet die DFB-Auswahl am 22. Juni in Kutaissi gegen Israel.