Baumgart ledert gegen Flick: "Unsere besten Spieler vergrault"

In der Bild am Sonntag sparte der 51-Jährige nicht mit kritischen Äußerungen. „Ich finde Hansi Flick als Bundestrainer gut“, sagte Baumgart zwar noch zum Auftakt, ließ dann aber vom Leder: „Ich sage es mal so: Wir hatten eine WM in Russland, die nicht so gut war. Danach haben wir einige unserer besten Spieler vergrault.“