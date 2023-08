DFB-Team: Letztes Länderspiel des Jahres gegen Österreich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel des Jahres am 21. November in Wien gegen Gastgeber Österreich.

Der weitere Fahrplan des Jahres stand bereits zuvor fest: Am 9. September kommt es in Wolfsburg zunächst zum Wiedersehen mit WM-Schreck Japan. Es folgt am 12. September (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund ein Hochkaräter gegen den je zweimaligen Welt- und Europameister Frankreich.