DFB-Team: Özil irritiert mit Post - was steckt dahinter? Versöhnungsangebot nach Bruch?

Dieser Post kommt unverhofft: Mesut Özil hat mit einem auf seinem X-Account (früher Twitter) veröffentlichten Video über sein Wirken in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft irrititiert.

Der beim DFB-Team im Unfrieden gegangene frühere Mittelfeld-Star (Karriere-Ende im März) zeigte dabei in einem über zwei Minuten langen Video persönliche Highlights von der WM 2010 in Südafrika.

Özils in dem Clip dargebotene Flanken, Dribblings, Vorlagen und Tore werden musikalisch begleitet mit dem Song „Wavin‘ Flag“ von K‘naan, der zur damaligen WM in den Charts war.

Irritierender Özil-Post: Was steckt dahinter?

Irritierender Özil-Post: Was steckt dahinter?

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Was beabsichtigt Özil mit Nostalgie-Post?

Umso unklarer ist nun, warum er nun in alten Erinnerungen schwelgt - und ob Özil damit möglicherweise einen Schritt in Richtung Versöhnung mit dem Verband unternehmen mag.

Wirbel um Özil nach Erdogan-Treffen

Kritik hatte es vor allem dafür gegeben, dass Özil vor dem deutschen Aus in Russland mit Ilkay Gündogan im Zuge der Wahlen in der Türkei mit dessen autokratischem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Fotos posiert und ihm signierte Trikots übergeben hatte.

Insbesondere vom damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel, der ein öffentliches Statement von Özil eingefordert hatte, zeigte sich Özil enttäuscht: „Die Sache, die mich in den letzten Monaten am meisten frustriert hat, war die Fehlbehandlung durch den DFB, und im Speziellen durch DFB-Präsident Reinhard Grindel.“

Immerhin: 2021 unternahm der DFB einen Versuch einer Annäherung. Ex-Präsident Fritz Keller schrieb Özil einen „netten, persönlichen Brief“ bot ihm den Dialog an.

Ein privates Treffen inklusive Aussprache gab es mittlerweise zwischen Özil und Löw - was der frühere Star von unter anderem Real Madrid hinterher so erklärte: „Zwischen uns ist alles in Ordnung:“