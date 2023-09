Rückschlag für Unions Starzugang Bonucci

Zurück im Aufgebot ist dagegen Manuel Locatelli. Der 25-Jährige, der maßgeblich am Triumph Italiens bei der EM 2020 beteiligt war, wurde von Spallettis Vorgänger Roberto Mancini seit 2022 nicht mehr berücksichtigt. Erstmals dabei in der Nationalelf ist Abwehrspieler Nicolo Casale von Lazio Rom.

Spalletti übernimmt für Mancini

Spallettis Debüt als Trainer ist das Qualifikationsspiel für die Euro 2024 in Nordmazedonien am 9. September, bevor die Azzurri drei Tage später die Ukraine empfangen. Der 64-jährige Spalletti führte SSC Neapel in der vergangenen Saison zum ersten Serie-A-Titel seit 33 Jahren und übernahm die Nationalmannschaft nach dem Rücktritt von Mancini am 13. August.