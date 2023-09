Flick-Aus? Das gab es 123-Jahren DFB-Geschichte nie

Bundestrainer Hansi Flick steht nach der 1:4 (1:2)-Blamage gegen Japan vor dem Aus, ein Rauswurf wäre allerdings ein Novum in der 123-jährigen Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Keiner der zehn Vorgänger Flicks wurde vom Verband entlassen.

Otto Nerz, ab 1927 erster hauptverantwortlicher Trainer an der Spitze der DFB-Auswahl, wurde nach der Olympia-Pleite 1936 zum "Referent für die Nationalmannschaft" hochgelobt und von seinem Assistenten Sepp Herberger beerbt. Der "Chef", Weltmeister-Coach beim "Wunder von Bern" 1954, trat 1964 zurück.

Nach Pleiten war für so manchen Trainer Schluss

Jürgen Klinsmann (2006) wollte trotz des „Sommermärchens“ mit Platz drei bei der Heim-WM 2006 nicht mehr, sein Nachfolger Joachim Löw kündigte seinen Abschied noch vor der EM 2021 für die Zeit nach dem Turnier an, das im Achtelfinale frühzeitig endete. Sein Erbe Flick trat sein Amt am 1. August 2021 an und könnte es jetzt verlieren.