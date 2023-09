Flick-Kritik: Götze will nicht mit dem Bundestrainer tauschen

Mario Götze würde die Rollen mit dem in der Kritik stehenden Bundestrainer Hansi Flick ungern tauschen wollen. „Gut, dass ich nicht Trainer bin“, sagte der Weltmeister von 2014 im FAZ-Interview: „Am Ende geht es auch um Ergebnisse. Als Bundestrainer wirst Du am Erfolg gemessen. Die EM im kommenden Jahr in Deutschland ist mit Erwartungen verbunden.“