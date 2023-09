Hans-Joachim Watzke erhöht Druck auf Flick: "Wenn die Spiele schiefgehen ..."

Hans-Joachim Watzke hat vor den wegweisenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft eine sportliche Trendwende gefordert. „Ja, einen Sieg“, sagte der DFB-Vizepräsident auf die Frage, was er von dem Duell mit Japan am Samstag erwarte.

An den Spekulationen um den zuletzt vielfach kritisierten Flick wollte sich Watzke, der sich am Rande der Generalversammlung der European Club Association in Berlin äußerte, nicht beteiligen, eigentlich. Seine Ausführung ließen dann am Ende aber doch aufhorchen.