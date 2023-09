Hoeneß: Das läuft bei der Generation Kimmich schief!

Uli Hoeneß macht das auch an einem generellen Problem des deutschen Sports fest. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er zu den angesprochenen Profis zwar: „Das sind alles sehr gute Spieler, in die ich viel Vertrauen habe.“ Doch dann holte der Ehrenpräsident des FC Bayern weit aus.

Hoeneß: Es wird zu viel schöngeredet

Hoeneß fordert mehr „Typen, die sagen: Was in den Medien thematisiert wird, das ist mir wurscht. Man kann über Lothar Matthäus sagen, was man will, aber das konnte er. Wenn er auf dem Platz stand, zählte für ihn nur was auf dem Platz passierte.“