Kimmich wohl hinten rechts - Süle startet

Ende der Experimente: Bundestrainer Hansi Flick will sich im Länderspiel gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg seiner EM-Elf nähern und zieht wohl Joshua Kimmich auf die Position des Rechtsverteidigers zurück. „Er hat enorme Qualitäten, die er auf verschiedenen Positionen einbringen kann. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, sagte Flick über Kimmich. Er legte sich aber nicht konkret fest.