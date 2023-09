Matthäus als Flick-Nachfolger? Das ist seine Antwort

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Matthias Sammer als möglichen Nachfolger für den taumelnden Bundestrainer Hansi Flick. „Ich kenne Matthias schon seit langer Zeit, wir waren beim ersten gemeinsamen Länderspiel zusammen auf dem Doppelzimmer, seitdem verfolge ich seine Karriere“, sagte Matthäus bei Bild-TV : „Er ist jemand, der aneckt - das ist das, was wir zurzeit nicht haben. Das kann der Mannschaft gut tun.“

Sammer, Europameister von 1996, gehört der nach dem WM-Desaster gegründeten Task Force zur Rettung des deutschen Fußballs an. Zudem ist er Berater von Borussia Dortmund und nach einer gesundheitsbedingten Pause wieder stärker als Kritiker in Erscheinung getreten. Auch riet er dem DFB dazu, Sami Khedira als Sportdirektor zu verpflichten, was letztlich scheiterte. Er selbst wollte Khedira im neuen Job beraten.