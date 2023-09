Matthäus über Bundestrainer-Suche: „Sammer würde es machen“

Matthias Sammer kann sich angeblich vorstellen, den Posten des Bundestrainers zu übernehmen. Dies jedenfalls behauptete Rekordnationalspieler Lothar Matthäus am Montag. „Ich habe den Namen nicht ins Spiel gebracht, das ist so reingebracht worden (...), und ich weiß nur, dass es Matthias Sammer machen würde“, sagte er dem SID bei einem Termin von interwetten.de im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund.