Medien: Wagner und Glück assistieren Nagelsmann

Der designierte Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in seiner neuen Rolle beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) voraussichtlich vom ehemaligen Nationalspieler Sandro Wagner und seinem langjährigen Vertrauten Benjamin Glück unterstützt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung (Mittwochausgabe).

Etwas weiter scheint die Personalie Glück: Der 37-Jährige werde Nagelsmann zum DFB begleiten, hieß es. Glück lernte Nagelsmann einst in Hoffenheim kennen und wurde dort dessen Co-Trainer. In dieser Rolle begleitete er ihn auch auf dessen weiteren Stationen in Leipzig und beim FC Bayern, wo Nagelsmann im März seinen Job verloren hatte.